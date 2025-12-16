Un' altra piazza di Milano riapre al pubblico riqualificata | il progetto

Dopo i lavori di riqualificazione, piazza Quasimodo a Milano è stata riaperta al pubblico. Situata vicino al parco delle Basiliche, l'area è stata inaugurata alla presenza delle autorità locali, segnando un importante intervento per migliorare gli spazi pubblici del quartiere e offrire un nuovo punto di aggregazione ai cittadini.

Dopo i lavori di riqualificazione piazza Quasimodo è stata finalmente riaperta al pubblico. L'area nei pressi del parco delle Basiliche è stata ‘inaugurata’ alla presenza della vice sindaca, Anna Scavuzzo, e degli assessori Arianna Censi ed Elena Grandi con il presidente del Municipio 1, Mattia. Milanotoday.it

