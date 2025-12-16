Un' altra piazza di Milano riapre al pubblico riqualificata | il progetto
Dopo i lavori di riqualificazione, piazza Quasimodo a Milano è stata riaperta al pubblico. Situata vicino al parco delle Basiliche, l'area è stata inaugurata alla presenza delle autorità locali, segnando un importante intervento per migliorare gli spazi pubblici del quartiere e offrire un nuovo punto di aggregazione ai cittadini.
Dopo i lavori di riqualificazione piazza Quasimodo è stata finalmente riaperta al pubblico. L'area nei pressi del parco delle Basiliche è stata ‘inaugurata’ alla presenza della vice sindaca, Anna Scavuzzo, e degli assessori Arianna Censi ed Elena Grandi con il presidente del Municipio 1, Mattia. Milanotoday.it
Felice riapre in una nuova veste, 29 maggio, Piazza Risorgimento
A Milano riapre dopo anni il percorso panoramico sui tetti della Galleria - Dal 6 febbraio 2026 riapre Highline Milano, il percorso panoramico sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II. domusweb.it
Riapre a febbraio l'Highline Milano, il percorso panoramico sui tetti del centro - Riaprirà il 6 febbraio Highline Milano, la storica passerella a 40 metri di altezza, lunga più di 250 metri, che da Piazza della Scala costeggia i tetti della Galleria Vittorio Emanuele II fino a ragg ... msn.com
ALTRA SENTENZA IMPORTANTE CONTRO ABBATTIMENTI E SOSTITUZIONI "FACILI"! Comitato Tutela Piazza Europa- Cuneo IL CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, sentenza n. 6883 del 2/10/2025 accoglie l'istanza cautelare dei cittadini contro il Comun - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.