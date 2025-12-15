Colleferro capodanno al mercato coperto

Il Capodanno 2026 a Colleferro si svolge al Mercato Coperto, offrendo un evento speciale con prenotazioni per il cenone e ingresso libero dopo le 23. L'appuntamento prevede momenti di festa e convivialità fino a esaurimento posti, creando un'occasione unica per salutare il nuovo anno in un'atmosfera vivace e coinvolgente.

Capodanno 2026 al Mercato Coperto di Colleferro! Quest'anno festeggia il Capodanno al Mercato Coperto di Colleferro!- Fino alle 23: ingresso riservato a chi ha prenotato il cenone con Aperuga, Barrio, StamoSopra e Macelleria Francone- Dopo le 23: entrata libera fino a esaurimento posti!