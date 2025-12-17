OpenAI corteggia Amazon per un affare da 10 miliardi
OpenAI ha avviato trattative con Amazon per un possibile investimento superiore ai 10 miliardi di dollari. Questa iniziativa rappresenta un passo strategico nel settore dell'intelligenza artificiale, evidenziando l'interesse delle grandi aziende tecnologiche a collaborare e investire in innovazioni di punta. L'accordo potrebbe segnare un'importante svolta nel panorama tecnologico globale.
(Adnkronos) – OpenAI ha avviato colloqui preliminari con Amazon per discutere un potenziale investimento che potrebbe superare i 10 miliardi di dollari. Secondo indiscrezioni confermate dalla CNBC, al centro delle negoziazioni non c'è soltanto l'iniezione di liquidità, ma un accordo strategico per l'utilizzo dei chip per l'intelligenza artificiale sviluppati dal colosso di Seattle. La situazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: OpenAI, intesa da 38 miliardi con Amazon per i servizi cloud
Leggi anche: OpenAI sigla un accordo da 38 miliardi di dollari con Amazon (e si allontana da Microsoft)
OpenAI corteggia Amazon per un affare da 10 miliardi - La società guidata da Sam Altman è in trattativa con Amazon per un maxi investimento e l'accesso ai chip proprietari, sfruttando la recente libertà contrattuale ottenuta da Microsoft ... msn.com
OpenAI chiude un mega-affare con Amazon: il "deal" da 38 miliardi per mettere le mani sui chip Nvidia - OpenAI ha raggiunto un accordo da 38 miliardi di dollari con Amazon della durata di sette anni, con il quale avrà anche accesso a migliaia di chip Nvidia. affaritaliani.it
«Sì. » È stata questa la risposta di Nicole quando Flavio le ha chiesto di lasciare insieme il programma. Dopo settimane di dubbi, emozioni e confronti accesi, il tronista toscano si è finalmente deciso e ha scelto la corteggiatrice milanese, che fin da subito avev - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.