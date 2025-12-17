OpenAI corteggia Amazon per un affare da 10 miliardi

OpenAI ha avviato trattative con Amazon per un possibile investimento superiore ai 10 miliardi di dollari. Questa iniziativa rappresenta un passo strategico nel settore dell'intelligenza artificiale, evidenziando l'interesse delle grandi aziende tecnologiche a collaborare e investire in innovazioni di punta. L'accordo potrebbe segnare un'importante svolta nel panorama tecnologico globale.

(Adnkronos) – OpenAI ha avviato colloqui preliminari con Amazon per discutere un potenziale investimento che potrebbe superare i 10 miliardi di dollari. Secondo indiscrezioni confermate dalla CNBC, al centro delle negoziazioni non c'è soltanto l'iniezione di liquidità, ma un accordo strategico per l'utilizzo dei chip per l'intelligenza artificiale sviluppati dal colosso di Seattle. La situazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

