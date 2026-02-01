Clamoroso Juve inserimento per Karim Benzema | che sgarbo a Inzaghi

La Juventus ha fatto un passo deciso per portare Karim Benzema in squadra. I bianconeri si sono informati sulla situazione del francese, che attualmente sta trattando con l’Al Hilal. Un segnale chiaro di come la Vecchia Signora voglia rinforzare l’attacco, anche se l’operazione potrebbe essere complicata. La società cerca un colpo a effetto per sorprendere tutti e dare una spinta decisiva alla corsa Champions.

I bianconeri si sono informati sulla situazione della leggenda francese che sta trattando con l’Al Hilal La Juve resta a caccia di un ultimo colpo, magari ad effetto, per il suo attacco in modo da puntare con ancora più determinazione alla Champions League. Una corsa complicata, col Napoli che non ha più la Champions e può concentrarsi sul campionato e una Roma che non accenna a rallentare. Senza contare che sta ritrovando tutti gli uomini a disposizione. Per questo serve un tassello in più, uno sprint aggiuntivo. Karim Benzema (Ansafoto) – calciomercato.it Chiaramente Boga non basta, è un vice-Yildiz che conosce già la Serie A, una sorta di usato sicuro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Clamoroso Juve, inserimento per Karim Benzema: che sgarbo a Inzaghi Approfondimenti su Karim Benzema Al Hilal, intreccio folle: via Marcos Leonardo? Inzaghi sogna Benzema! L’Al Hilal pensa a cambiare ancora il suo attacco. Benzema e i Thuram: dall'esordio in nazionale con Lilian a Khephren che lo "chiama" alla Juve Karim Benzema ha debuttato in nazionale francese nel 2007, sotto la guida di Lilian Thuram, che all'epoca era capitano della squadra. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Karim Benzema Argomenti discussi: Onana, anche in Inghilterra auspicano un suo clamoroso ritorno all'Inter: dall'incontro con agli agenti alle sensazioni estive; Clamoroso, l’AIA promuove Mariani dopo Juve-Napoli: l'abbraccio di Bremer era da rigore; Napoli-Chelsea, Rosenior in conferenza: Napoli sfortunato ma forte, Conte manager clamoroso! Maradona il mio idolo; Conte, quanti infortuni! Il Napoli registra un numero clamoroso di assenze: il dato. Clamoroso Juve, inserimento per Karim Benzema: che sgarbo a InzaghiLa Juventus si è informata sulla situazione di Karim Benzema che sta trattando con l'Al Hilal di Simone Inzaghi ... calciomercato.it Pagina 1 | Icardi-Juve, clamoroso! L'ultimo scenario per l'attacco 'chiamato' da... SpallettiLa dirigenza bianconera avrebbe avviato i contatti col Galatasaray, prossimo avversario in Champions, per l'argentino ex Inter: i dettagli ... tuttosport.com Icardi-Juve, clamoroso! L'ultimo scenario per l'attacco 'chiamato' da... Spalletti - facebook.com facebook Sky - #Juve, tentativo clamoroso per #Icardi: operazione complessa con il #Galatasaray. #Spalletti... x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.