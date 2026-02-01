Cittadella la crisi continua | l' Albinoleffe sbanca il Tombolato di corto muso

Il Cittadella subisce un’altra sconfitta e si fa rimontare anche dall’Albinoleffe, che passa 1-0 al Tombolato. La squadra di casa fatica a trovare la via del gol e alla fine lascia i tre punti agli ospiti, grazie a un colpo di testa di Sali al 78’. È un momento difficile per i padroni di casa, che non riescono a uscire dalla spirale negativa.

Partita grigia degli uomini di Iori, alla terza sconfitta nelle ultime quattro, la seconda di fila. Decide un lampo di Sali al 78' su disattenzione difensiva collettiva. Granata sempre fermi al sesto posto in classifica Così no. Il Cittadella perde ancora e dopo la debacle contro il Vicenza concede il bis, in negativo. L'Albinoleffe sbanca il Tombolato grazie ad un acuto di Sali al 78'. Seconda sconfitta di fila, terza nelle ultime quattro per Iori. "Meritiamo di più" invoca il tifo nel finale, segnale che l'allarme in casa granata rischia di diventare un incendio. Anche contro i bergamaschi la squadra è apparsa piatta, priva di idee, incapace di reagire dopo lo schiaffo bergamasco.

