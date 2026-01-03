Cittadella forza 4 Virtus Verona schiantata nel derby al Tombolato

Il Cittadella si impone nel derby contro la Virtus Verona al Tombolato, consolidando la propria posizione in classifica. Con questa vittoria, il team riprende il cammino nel nuovo anno, mantenendo la continuità rispetto alla chiusura del 2025. Un risultato importante per i granata, che continuano a lavorare con costanza e determinazione per raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Anno nuovo, altri tre punti. Il Cittadella riparte da una vittoria, esattamente come aveva concluso il 2025. Nel derby contro la Virtus Verona gli uomini di Iori portano a casa un rotondo 4 a 1 e salgono in classifica ad un punto dal terzo posto occupato dall'Union Brescia, in campo domenica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

