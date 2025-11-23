Cittadella al settimo cielo! Lecco espugnata ancora di corto muso con Castelli-gol
Come Antonio Conte insegna. Una grande squadra si fonda su un portiere che para tutto e una punta che butta dentro il pallone al momento giusto. Iori è un uomo molto fortunato e bravo, perché questa squadra ha entrambi questi profili: Zanellati e Castelli. Il Cittadella piazza il colpo grosso e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Cittadella al settimo cielo! Lecco espugnata (ancora) di corto muso con Castelli-gol - Un rigore del bomber granata a 5' dalla fine del tempo regala il successo numero sette consecutivo alla banda di Iori. Lo riporta padovaoggi.it
Calcio, Lecco-Cittadella 0-1: un rigore di Castelli firma il settimo successo di fila per i granata - Sotto le luci gelide del Mario Ceppi, il Cittadella accende una notte da scintille e firma la sua settima vittoria consecutiva, una marcia trionfale che ora lo porta a soli tre punti dal secondo posto ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it
Diretta/ Lecco Cittadella (risultato finale 1-1): la riprende Crociata (Serie B, 1 aprile 2024) - La diretta Lecco Cittadella sta per avere inizio e un’occhiata ai testa a testa della sfida riuscirà a farci entrare meglio in clima partita. Si legge su ilsussidiario.net