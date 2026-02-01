Città di Caserta | nuovi progetti per il centro storico e l’innovazione sociale in arrivo

Caserta si prepara a cambiare volto. Nei prossimi mesi, il Comune avvierà nuovi progetti per riqualificare il centro storico e promuovere l’innovazione sociale. L’obiettivo è rendere più vivibile e attrattiva la zona, coinvolgendo residenti e commercianti. I lavori dovrebbero partire già entro l’anno, con interventi concreti per migliorare la qualità della vita in città.

A Caserta si profila un nuovo capitolo per il rilancio del centro storico e per l'innovazione sociale. Il Comune ha annunciato l'avvio di tre progetti strategici iniziati nei giorni scorsi, con l'obiettivo di rigenerare aree degradate, coinvolgere le comunità locali e stimolare lo sviluppo sostenibile. Il primo intervento riguarda l'area antistante la Chiesa di San Francesco, un'area centrale e storica che negli ultimi anni ha visto un calo dell'afflusso di residenti e attività commerciali. Qui è prevista la riqualificazione architettonica con l'installazione di spazi verdi, punti di ristoro gestiti da cooperative sociali e un programma di arte pubblica che coinvolgerà artisti locali.

