Cisterna Volley scontro salvezza con Grottazzolina Morato | Fondamentale fare risultato

Il Cisterna Volley si prepara a affrontare una sfida importante in questa prima giornata del 2024. Oggi, domenica 4 gennaio alle 18, i pontini incontrano Grottazzolina nella 14ª giornata di SuperLega Credem Banca, in un match che riveste un ruolo fondamentale nella corsa alla salvezza. La partita si svolge nelle Marche e rappresenta un passaggio chiave per il prosieguo della stagione.
Sfida delicata quella che attende il Cisterna Volley in questo inizio di anno nuovo. I pontini sono partiti alla volta delle Marche dove oggi, domenica 4 gennaio, alle 18 scendono in campo contro Grottazzolina per la gara valida per la 14esima giornata della SuperLega Credem Banca, terza di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scontro salvezza, domenica 4 Gennaio la sfida con Grottazzolina. - CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley oggi alle ore 18 sarà impegnato nella delicata sfida contro Grottazzolina, 14esima giornata della SuperLega Credem Banca, terza di ritorno. radioluna.it
Pallavolo SL – Grottazzolina e Cisterna alla ricerca della svolta salvezza nello scontro diretto - Il primo weekend del 2026 mette di fronte due formazioni che vivono un momento cruciale del loro cammino in SuperLega. ivolleymagazine.it
