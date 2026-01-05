Befana o Epifania? 8 cose che dovete sapere sulla festa del 6 gennaio

L'Epifania, celebrata il 6 gennaio, segna la fine delle festività natalizie e ricorda l'arrivo dei Re Magi. Spesso associata alla Befana, questa giornata ha origini antiche e significati diversi. Nel 2026 cadrà di martedì, offrendo un'occasione per riflettere sulle tradizioni e il loro ruolo nel nostro calendario. In questo articolo, troverete otto aspetti fondamentali da conoscere sulla festa dell'Epifania.

Di solito si porta via le feste, nel 2026 cade di martedì. L'epifania è la festa che ricorda i Re Magi, non solo della Befana.

