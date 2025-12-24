La parte finale del mese di dicembre aveva festività ben prima del cristianesimo e non per tutti il Natale cade il 25 dicembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dalle tradizioni della vigilia al presepe: 11 cose che dovete sapere sul Natale

Leggi anche: “Dovete sapere dei Sempio”. Garlasco, la rivelazione di Giletti a Lo stato delle cose

Leggi anche: La tavola della Vigilia di Natale: i piatti immancabili. Giro d’Italia fra tradizioni e sapori da Nord a Sud

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tortellini, panettoni, ristoranti pieni e partenze anticipate: così Bologna si prepara alle feste | VIDEO; Mese del fuoco, chiusura con Ndocciata della Tradizione e Presepe vivente della Vigilia di Natale; Il Bambin Gesù riemerge dal lago: la Vigilia più suggestiva del Friuli; Calendario Avvento 2025, come si festeggia la Vigilia di Natale.

Tradizioni della vigilia di Natale in Italia e nel mondo: usanze e curiosità del 24 dicembre - Scopri le tradizioni della vigilia di Natale in Italia e nel mondo: dalla cena di pesce alle usanze più curiose del 24 dicembre. lifestyleblog.it