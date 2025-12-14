Fermati sull’autostrada in Ticino con 40 chili di cocaina | arrestati uomo e donna residenti in Italia

14 dic 2025

Due persone residenti in Italia sono state arrestate in Ticino con circa 40 chili di cocaina durante un controllo autostradale. L'operazione, condotta da autorità svizzere, ha portato al maxi sequestro di droga e all'arresto di un uomo serbo e di una donna italiana.

Maxi sequestro di droga in Ticino. Il Ministero pubblico, la polizia cantonale e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) hanno comunicato l’arresto di un 53enne cittadino serbo e di una 53enne cittadina italiana, entrambi residenti in Italia, fermati con circa 40. Quicomo.it

