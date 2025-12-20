Pagano l’eroina con carte ricaricabili Operazione all’alba | cinque arrestati

di Gaia Papi AREZZO All’alba, quando la città stava appena iniziando a svegliarsi, la rete dello spaccio è stata stretta in modo definitivo. Dalle prime ore di ieri mattina è scattata una vasta operazione antidroga che ha interessato Arezzo, Padova e Valdisotto, in provincia di Sondrio, mettendo fine all’attività di un gruppo organizzato dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Arezzo, insieme ai militari delle competenti stazioni territoriali e con il supporto della Polizia Municipale aretina, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo, su richiesta della Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

