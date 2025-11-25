Como per salvare ciliegi di via XX Settembre il Comitato interpella l’agronomo | Poche piante sono ammalate

Como, 25 novembre 2025 – Il Comitato spontaneo di cittadini che si sta mobilitando per difendere la presenza dei ciliegi in via XX Settembre a Como, nelle ultime ore ha chiesto un parere a un agrotecnico paesaggista, coinvolgendo un professionista con quarant’anni di esperienza. In un incontro durato oltre due ore, dicono i rappresentanti del Comitato, “ha risposto con pazienza e competenza alle molte domande del Comitato, che sta preparando un resoconto dettagliato da condividere con tutta la città”. “Dialogo con il Comune” . Una certezza comunque c’è ed è condivisa: le poche piante non curabili presenti sul tratto di strada, che nelle settimane della fioritura regalano un’atmosfera incantevole e inedita per la città, vanno abbattute e possono essere sostituite da nuovi ciliegi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

