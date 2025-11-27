Ciliegi in via XX Settembre l’agronomo Vavassori | Nessun ostacolo tecnico a ripiantarli

“Non esistono condizioni tecniche tali da impedire la messa a dimora di nuovi ciliegi in via XX Settembre (foto di copertina Maurizio Moro). La specie è perfettamente compatibile con il contesto urbano e la sua presenza nella via è storicamente consolidata”.A sostenerlo è l’agronomo e paesaggista. 🔗 Leggi su Quicomo.it

