Ciliegi in via XX Settembre l’agronomo Vavassori | Nessun ostacolo tecnico a ripiantarli

“Non esistono condizioni tecniche tali da impedire la messa a dimora di nuovi ciliegi in via XX Settembre (foto di copertina Maurizio Moro). La specie è perfettamente compatibile con il contesto urbano e la sua presenza nella via è storicamente consolidata”.A sostenerlo è l’agronomo e paesaggista. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Ciliegi in via XX Settembre, l’agronomo Vavassori: “Nessun ostacolo tecnico a ripiantarli”

