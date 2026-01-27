Ciclone Harry autostrada gratis tra Roccalumera e Giardini

L’autostrada tra Roccalumera e Giardini rimarrà gratis fino a nuovo ordine. La decisione arriva dopo la richiesta di alcuni deputati di tutte le forze politiche, che hanno dimostrato responsabilità approvando una norma proposta dal governo regionale. La legge stanzia quasi 41 milioni di euro per affrontare i danni causati dal ciclone Harry. Ora, le autorità lavorano per mettere in sicurezza le zone colpite e aiutare chi ha subito danni.

"Ringrazio i deputati di maggioranza e di opposizione dell''Assemblea regionale siciliana per il grande senso di responsabilità dimostrato con l'approvazione della norma, voluta dal mio governo, sullo stanziamento di quasi 41 milioni per interventi urgenti a fronte dei danni causati dal ciclone.

