Giardini Naxos chiude le scuole sulla ionica primi provvedimenti contro il ciclone

A Giardini Naxos sono state adottate le prime misure di sicurezza a seguito dell’allerta ciclone sulla Ionica. La chiusura delle scuole rappresenta una precauzione preventiva per tutelare studenti e cittadini. A Messina, la decisione è ancora in fase di valutazione, mentre in altri comuni della zona si è già provveduto alla sospensione delle attività scolastiche. L’attenzione rimane alta per garantire la sicurezza della comunità.

Se a Messina è in valutazione la chiusura delle scuole tra i comuni della ionica è già un provvedimento preso. Come a Giardini Naxos dove per la notizia del possibile ciclone in arrivo tra lunedì e mercoledì sull’alta costa jonica calabrese e siciliana, con piogge torrenziali e venti a 80100 km. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

