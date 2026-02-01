Ciabuschi alla Maceratese | E ora partiamo con il piede giusto

La Maceratese ha ufficializzato l’arrivo di Jonathan Ciabuschi. L’attaccante, arrivato nella giornata di ieri, si prepara a debuttare con la nuova maglia già nella prossima partita contro la Sammaurese, in programma oggi alle 14.30. Il club punta molto su di lui per rinforzare l’attacco e partire con il piede giusto in questa fase di campionato.

La vigilia della gara esterna con la Sammaurese, calcio d’inizio alle 14.30, è stata segnata dall’ufficialità dell’arrivo alla Maceratese dell’attaccante Jonathan Ciabuschi, quel giocatore necessario per completare il pacchetto avanzato. Ieri la squadra ha sostenuto l’allenamento di rifinitura alla presenza di un gruppo di tifosi. "Subito – è quanto ha detto Ciabuschi – ci hanno dato una forte spinta e domani (oggi) vogliamo ripagare la loro passione". Il giocatore, classe 1997, è stato fino a poco tempo nel Grosseto, in precedenza ha indossato le maglie di Atletico Ascoli e Monticelli, in C ha giocato con l’Ascoli, il club dove è cresciuto nel vivaio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Maceratese si muove sul mercato e annuncia l’arrivo di Jonathan Ciabuschi.

