I mercati europei si avviano al 2026 con una chiusura positiva, segnata da settimane di stabilità e senza eventi di rilievo. Le Borse hanno terminato le sessioni in territorio positivo, in un contesto caratterizzato da una settimana più breve a causa delle festività di fine e inizio anno. Questa situazione riflette un inizio di anno con segnali di attenzione ma senza grandi variazioni, offrendo un quadro di relativa calma sui mercati europei.

Le Borse europee hanno chiuso in verde la settimana, priva di grandi spunti e più breve del consueto per via delle festività di fine e inizio anno. L’ottava si è caratterizzata per il rilascio di alcuni dati macroeconomici che potranno fornire spunti a investitori e operatori del settore. Gli indici europei. Tra le principali Borse europee bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,80%, performance analoga per Londra, che registra una plusvalenza dello 0,85%; più energica Parigi, che avanza dell’1,13%. Piazza Affari è maglia rosa, archiviando la settimana con un guadagno sul FTSE MIB dell’1,73%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un salto in avanti dell’1,64%, portandosi in chiusura di ottava a 48. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mercati europei entrano nel 2026 con il piede giusto

