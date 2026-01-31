La Maceratese si muove sul mercato e annuncia l’arrivo di Jonathan Ciabuschi. Dopo aver risolto il contratto con Samuele Neglia, i biancorossi hanno deciso di puntare sul nuovo attaccante. La trattativa si è chiusa in breve tempo e ora il giocatore è pronto a mettersi a disposizione della squadra.

Alla fine tutte le tessere sono andate al loro posto: Samuele Neglia ha firmato la rescissione e così la Maceratese si è fiondata di nuovo sull’attaccante Jonathan Ciabuschi. È stata una giornata intensa in casa biancorossa dove innanzitutto è stato risolto consensualmente il rapporto con Neglia, che non rientrava più nei piani della società tanto da non essere più stato convocato per le gare di campionato. Il giocatore in questi mesi ha rifiutato le varie proposte provenienti dall’Eccellenza quando si è concretizzate la possibilità di andare a Giulianova, una destinazione di suo gradimento perché continua a giocare in serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Maceratese attiva sul mercato. Via Neglia, ora arriva Ciabuschi

Approfondimenti su Maceratese mercato

La Maceratese si prepara ad affrontare domenica la capolista Ostiamare, in una sfida importante al cospetto dei propri tifosi, dopo aver disputato la partita a porte chiuse contro il Chieti.

Il mercato di Macerata rimane fermo, senza novità per la cessione di Samuele Neglia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Maceratese mercato

Argomenti discussi: Smantellato asse del narcotraffico tra Marche e Svizzera. Basi logistiche nelle province di Macerata e Fermo; Cbf Balducci Group punta sull’India: Grandi opportunità di espansione; Sms truffa: C’è un pagamento in uscita. Maceratese perde 28mila euro, il finto operatore a giudizio; Traffico internazionale di droga: 9 arresti, blitz all’alba a Civitanova e Morrovalle.

La Maceratese attiva sul mercato. Via Neglia, ora arriva CiabuschiOggi è atteso l’annuncio per l’attaccante, trattato nei mesi scorsi, che alla fine aveva firmato per il Grosseto ... sport.quotidiano.net

Scuola primaria Neglia di via Garibaldi - facebook.com facebook