Chivu | Mi ero addormentato alle nove a casa guardando l’Europa League Non sai mai se sei a casa o in albergo
Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha raccontato di aver passato una serata tranquilla a casa, guardando l’Europa League. Si è addormentato alle nove, senza nemmeno rendersi conto se fosse a casa o in albergo. Dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Cremonese, ha parlato ai microfoni di Dazn, senza nascondere la sua soddisfazione per i tre punti conquistati.
Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Cremonese 2-0. Questa Inter è come un’addizione? Scambiando giocatori il risultato non cambia. “ Maturità e trovare soluzioni, questo credo sia il segreto. Anche nelle rotazioni si fa fatica. Mi prendo il primo tempo e il risultato, siamo riusciti a sbloccarla; nel secondo tempo un po’ per le energie e un po’ per il contesto abbiamo perso lucidità, ma abbiamo gestito. Giocare ogni tre giorni non è mai semplice ”. Nella ricerca di miglioramento, qual è il prossimo step? “Consistenza, trovare modi e modalità, capire i momenti delle partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Cristian Chivu
