Chiude un’altra attività in piazza Matteotti | commercio sempre più in difficoltà

Un altro bar chiude in piazza Matteotti a Sant’Elpidio a Mare. L’attività ha annunciato di essere in vendita e ha deciso di chiudere definitivamente. I locali resteranno disponibili per chi volesse investire e continuare a offrire un servizio di bar nel centro storico. La crisi del commercio colpisce ancora, lasciando dietro di sé spazi vuoti e incertezza.

Sant'Elpidio a Mare (Fermo), 1 febbraio 2026 – Un'altra attività commerciale, un esercizio pubblico per l'esattezza, che annuncia di essere stata messa in vendita, che di fatto chiude, lasciando la porta aperta a qualche investitore intraprendente che abbia voglia di acquistare locali, macchinari, arredi e quant'altro, per continuare a garantire un servizio di bar nel cuore del centro storico, più precisamente nella centralissima Piazza Matteotti. La vendita del locale. La notizia della vendita del locale (in realtà, era nell'aria già da un po') è circolata subito sui social e, accanto al dispiacere dei più nel vedere un'altra saracinesca che si appresta a essere abbassata, ferma restando la speranza che qualcuno raccolga il testimone, c'è la consapevolezza della difficoltà del momento per il commercio cittadino e, non ultimo, il rammarico per scelte, legittime, fatte dagli attuali proprietari dello storico bar pasticceria (che di recente ha aperto un altro locale in quel di Monte Urano).

