Il settore del commercio italiano attraversa una fase di difficoltà persistente, caratterizzata da una crisi strutturale che ancora non si è risolta. L’inizio del 2026 evidenzia un mercato stagnante, mentre il turismo presenta segnali contrastanti. Questa situazione richiede analisi approfondite e strategie mirate per affrontare le sfide e favorire una ripresa sostenibile nel medio termine.

Il 2026 si è aperto anche nel nostro territorio con il commercio stazionario in crisi strutturale e il turismo con luci e ombre. Graziano Gozi, cesenate direttore di Confesercenti di Ravenna-Cesena. Commercio da sostenere se no si spengono le vetrine: quali richieste? "Confesercenti cesenate considera il commercio di prossimità una risorsa della città. Le nostre richieste partono dalla riduzione del carico fiscale locale su Imu, canoni occupazione suolo pubblico, e tariffe rifiuti. Proseguono con politiche attive sugli affitti commerciali, incentivi a canoni calmierati, accordi pubblico-privato e stop alla concorrenza sleale anche on-line) e digitalizzazione accompagnata, non sostitutiva del negozio fisico" La rigenerazione urbana può aiutare il commercio? "Moltissimo, accompagnata da servizi, eventi, sicurezza, decoro e hub che funzionino davvero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Commercio sempre più in affanno: "Crisi strutturale ma non irreversibile"

Leggi anche: Pronto soccorso in affanno: la Simeu avverte il rischio di una crisi strutturale nel 2026

Leggi anche: La sanità sempre più in affanno. Medici di base, scatta l’allarme

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Commercio in affanno: "È difficile andare avanti fra affitti alti e vendite web" - Chiusure, affitti alti e la concorrenza dei centri commerciali: il commercio del centro storico di Spezia è in una situazione di affanno. lanazione.it

Vetrine vuote e negozi storici chiusi, a Taranto il commercio è in crisi - Non basta la corsa ai regali di Natale a ridare ossigeno al commercio nel centro di Taranto. rainews.it

Commercio in affanno. In dieci anni chiuderà più del 16% dei negozi: "Subito misure di aiuto" - "Le proiezioni diffuse dall’Ufficio studi Confcommercio confermano una tendenza che osserviamo da tempo: il commercio di prossimità a Prato è sotto pressione e senza interventi mirati rischiamo un ... lanazione.it

Commercio in affanno in Veneto: chiudono migliaia di negozi e l’Emilia-Romagna corre più veloce Il commercio veneto attraversa una fase complessa. Nell’arco di dodici mesi sono sparite circa 2.400 attività, schiacciate da canoni di locazione sempre più elev facebook