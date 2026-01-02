La befana torna in piazza Matteotti per regalare calze caramelle e dolciumi ai più piccoli

La Befana torna in piazza Matteotti il 6 gennaio, portando allegria e dolci ai bambini. Alle 15:30, accompagnata dalla Banda musicale di Rivarolo, arriverà calandosi dalla scala dei Vigili del fuoco, offrendo calze, caramelle e dolciumi. L’evento rappresenta un momento di convivialità e tradizione, coinvolgendo tutta la comunità in un pomeriggio di festa e spirito natalizio.

Chiavari: la Befana il 6 gennaio arriva in piazza Matteotti (dalle 15.30 ale 18alle - Dall'ufficio stampa del Comune di Chiavari Martedì 6 gennaio, Piazza Matteotti si trasformerà in uno spazio di festa dedicato ai bambini con ... msn.com

CALZA DELLA BEFANA XXL #cioccolato #snack #calzadellabefana

Alassio si scalda per la Befana: torna il Footgolf dei Campioni nel segno della solidarietà x.com

Torna al Parco degli Acquedotti "Corri per la Befana – Trofeo Todis", la storica manifestazione podistica di 10 km che coniuga lo sport all'educazione ambientale in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi della Capitale. 6 gennaio Parco degli Acqued - facebook.com facebook

