La befana torna in piazza Matteotti per regalare calze caramelle e dolciumi ai più piccoli

La Befana torna in piazza Matteotti il 6 gennaio, portando allegria e dolci ai bambini. Alle 15:30, accompagnata dalla Banda musicale di Rivarolo, arriverà calandosi dalla scala dei Vigili del fuoco, offrendo calze, caramelle e dolciumi. L’evento rappresenta un momento di convivialità e tradizione, coinvolgendo tutta la comunità in un pomeriggio di festa e spirito natalizio.
La befana torna in piazza Matteotti per regalare caramelle e dolciumi ai bambini. Martedì 6 gennaio alle 15:30, accompagnata dall’esibizione della Banda musicale di Rivarolo (con inizio alle 15), si calerà dalla scala dei Vigili del fuoco per la gioia di grandi e piccini, che festeggeranno con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
