Milano al via i lavori per la nuova pista ciclabile di via Boifava | come sarà

A Milano, i lavori per la nuova pista ciclabile di via Boifava nel Municipio 5 inizieranno lunedì 26 gennaio. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e la mobilità sostenibile nella zona, integrando un percorso dedicato alle biciclette. L’intera operazione si inserisce nelle iniziative della città per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e pratico.

Milano, 25 gennaio 2026 – Al via domani, lunedì 26 gennaio, i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile di via Boifava, nel Municipio 5. L'intervento interesserà l'intero tratto della strada, tra via dei Missaglia e il Naviglio Pavese e la durata del cantiere è stata  stimata in sette mesi, per un costo di circa 570mila euro, interamente finanziato con fondi PNRR. “Via Boifava è interessata a un intervento di riqualificazione complessivo - ha detto l'assessore alle Opere Pubbliche Marco Granelli -. La pista ciclabile si inserisce in un contesto di miglioramento della vivibilità  per tutto il quartiere, rendendo la strada piu' facile, bella e sicura da percorrere e migliorando l'accesso ai nuovi servizi per i cittadini”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

