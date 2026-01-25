A Milano, i lavori per la nuova pista ciclabile di via Boifava nel Municipio 5 inizieranno lunedì 26 gennaio. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e la mobilità sostenibile nella zona, integrando un percorso dedicato alle biciclette. L’intera operazione si inserisce nelle iniziative della città per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e pratico.

Milano, 25 gennaio 2026 – Al via domani, lunedì 26 gennaio, i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile di via Boifava, nel Municipio 5. L'intervento interesserà l'intero tratto della strada, tra via dei Missaglia e il Naviglio Pavese e la durata del cantiere è stata stimata in sette mesi, per un costo di circa 570mila euro, interamente finanziato con fondi PNRR. “Via Boifava è interessata a un intervento di riqualificazione complessivo - ha detto l'assessore alle Opere Pubbliche Marco Granelli -. La pista ciclabile si inserisce in un contesto di miglioramento della vivibilità per tutto il quartiere, rendendo la strada piu' facile, bella e sicura da percorrere e migliorando l'accesso ai nuovi servizi per i cittadini”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, al via i lavori per la nuova pista ciclabile di via Boifava: come sarà

Leggi anche: Latina, al via i lavori per la nuova pista ciclabile e la “Zona 30”

Leggi anche: A Milano al via i lavori per una nuova ciclabile (e arriva limite di 30 o 50km/h nelle vie coinvolte)

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Al via Milano Home 2026: cosa vedere in fiera; Al via la stagione concertistica 2026 della Schola Cantorum Venerandae Fabricae; Milano – San Giovanni in Marignano: al via la vendita libera dei biglietti; Avvocata picchiata, al via a Milano il processo contro l'ex compagno.

Milano, al via i lavori per la nuova pista ciclabile di via Boifava: come saràL'intervento interesserà l'intero tratto della strada, tra via dei Missaglia e il Naviglio Pavese e la durata del cantiere è stata stimata in sette mesi ... ilgiorno.it

Milano-Cortina: piano sicurezza al via, tra zone rosse e traffico aereo limitatoScuole chiuse il giorno dell’avvio dei Giochi invernali, controlli rafforzati nell’intero capoluogo lombardo e limitazioni del traffico aereo. Ecco le principali misure Countdown sempre più vicino al ... tg24.sky.it

Rai News: «Scontri pro-Pal a Milano, processo sospeso e lavori sociali per due minori». Nicola Molteni (Sottosegretario al Ministero dell’Interno): "Se passa il concetto che puoi aggredire le Forze dell’Ordine e vai ai servizi sociali, rischi di incentivare comporta - facebook.com facebook

Rai News: «Scontri pro-Pal a Milano, processo sospeso e lavori sociali per due minori». Nicola Molteni (Sottosegretario al Ministero dell’Interno): "Se passa il concetto che puoi aggredire le Forze dell’Ordine e vai ai servizi sociali, rischi di… facebook.com/503 x.com