La pista ciclabile infinita di Lissone Ritardi e problemi da tre anni Ma il cantiere è pronto a ripartire

La conclusione si attende ormai da quasi 3 anni. Ritardi e altri problemi avevano allungato i tempi di costruzione, fino a che il Comune aveva deciso di rescindere l’appalto per riassegnare il cantiere a un’altra impresa. Di operai al lavoro però non se ne sono più visti e tutto è rimasto sospeso. Una situazione su cui sono tornate ad accendere i fari le opposizioni e per la quale ora l’Amministrazione ha fissato nuove scadenze, assicurando la ripartenza dei lavori per la primavera prossima. Qualcosa sembra finalmente muoversi per la pista ciclabile che corre lungo viale della Repubblica e viale Martiri della Libertà, una delle principali strade cittadine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La pista ciclabile infinita di Lissone. Ritardi e problemi da tre anni. Ma il cantiere è pronto a ripartire

