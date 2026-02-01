Su Canale 5 torna Gerry Scotti con una nuova puntata di

Su Canale 5 l’appuntamento più adrenalinico del weekend: Gerry Scotti conduce una nuova puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Il game show, che ha rivoluzionato il formato classico per celebrare i suoi 25 anni, si preannuncia ricco di tensione e colpi di scena. Il conduttore, volto storico del quiz, è pronto ad accompagnare i concorrenti in una nuova serata ricca di emozioni, suspense e grandi decisioni. Chi vuol essere milionario – Il Torneo: le anticipazioni dell’1 febbraio. Appassionati del game show a raccolta: appuntamento imperdibile con una nuova puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, condotta come sempre dall’amatissimo Gerry Scotti, il conduttore che ha legato indissolubilmente il suo nome a questo format, entrando persino nel Guinness World Record per il maggior numero di puntate presentate a livello mondiale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Stasera, 28 dicembre 2025, torna “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, l’edizione speciale del celebre quiz che da oltre 25 anni intrattiene e stimola il pubblico italiano.

