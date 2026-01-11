Chi vuol essere milionario – Il Torneo le anticipazioni dell’11 gennaio

Da inizio dicembre, Mediaset ha dato uno scossone al proprio palinsesto, prevedendo un nuovo appuntamento in prima serata per Gerry Scotti. E anche nel prime time di domenica 11 gennaio, su Canale 5, va in onda Chi vuol essere milionario – Il Torneo. La nuova veste dello storico quiz condotto, come sempre e ormai da più di vent’anni, da Gerry Scotti. . A cinque anni di distanza dall’ultima messa in onda nel 2020, Chi vuol essere milionario è tornato in una veste, trasformandosi ne Il Torneo. Si tratta di una versione più concitata e accattivante, voluta dallo stesso Gerry Scotti per offrire al pubblico un format “ adrenalinico e più coinvolgente ”. 🔗 Leggi su Dilei.it

