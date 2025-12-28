Chi vuol essere milionario – Il Torneo le anticipazioni del 28 dicembre

Stasera, 28 dicembre 2025, torna “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, l’edizione speciale del celebre quiz che da oltre 25 anni intrattiene e stimola il pubblico italiano. La competizione, rivisitata nelle sue dinamiche, promette di offrire un’esperienza coinvolgente e ricca di suspence, nel rispetto delle tradizioni che hanno reso questo programma un punto di riferimento nel panorama televisivo.

Torna stasera 28 dicembre 2025 con l'ultimo appuntamento Chi vuol essere milionario – Il Torneo, una formula rivisitata di un classico che ci accompagna nelle nostre case da ormai 25 anni. Il game show, come di consueto, è condotto da Gerry Scotti, sin da quando si chiamava Chi vuol essere miliardario: approdato in Italia il 22 maggio 2000, oggi è un punto di riferimento per la televisione di cultura, quando tutti si riuniscono di fronte alla televisione per provare a indovinare le risposte dei concorrenti in gara.

