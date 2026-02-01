Chi sono i genitori di Eva Riccobono Elisabeth e Giacomo Riccobono e chi era il fratello Nicola morto in un incidente
Elisabeth e Giacomo Riccobono sono i genitori di Eva Riccobono. La madre, Elisabeth Ketterer, è una ex insegnante tedesca, mentre il padre, Giacomo, è siciliano di Palermo e lavorava come elettricista e gestiva un negozio di autoradio. La famiglia ha vissuto momenti difficili a causa della perdita del fratello di Eva, Nicola, morto in un incidente.
Elisabeth e Giacomo Riccobono sono la mamma e il papà di Eva Riccobono, Elisabeth Ketterer è una ex insegnante tedesca, Giacomo, siciliano doc originario di Palermo, lavorava come elettricista e aveva un negozio di autoradio. Elisabeth e Giacomo Riccobono si sono sposati tanti anni fa dopo il primo incontro avvenuto in Germania. Lo ha raccontato la figlia Eva Riccobono al Corriere della Sera, definendosi “figlia dell’immigrazione” “ Mio papà andò a lavorare in Germania con suo fratello e lì conobbero due sorelle: una era mia madre Elisabeth. Alla fine i due fratelli si sono sposati con due sorelle “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondimenti su Eva Riccobono
Chi è Eva Riccobono: carriera, vita privata e curiosità sulla modella e attrice
Eva Riccobono torna a fare notizia.
Matteo Ceccarini, chi è il marito di Eva Riccobono: “Da avventura di una notte al matrimonio”
Matteo Ceccarini, marito di Eva Riccobono, ha raccontato come è nata la loro storia.
Ultime notizie su Eva Riccobono
Argomenti discussi: Pasquale Carlomagno e Maria Messenio: chi erano i genitori dell’assassino di Federica Torzullo; Morte genitori Carlomagno: procura apre fascicolo per istigazione al suicidio; I genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messineo, trovati impiccati nel giardino della loro casa; Femminicidio Anguillara, genitori di Carlomagno lasciano una lettera per l'altro figlio.
Eva Riccobono, chi sono i genitori Elisabeth e Giacomo e la perdita del fratello Nicola/ Ho capito che….Chi sono i genitori di Eva Riccobono: tutto mamma Elisabeth e papà Giacomo, come si sono conosciuti e il dramma della ... ilsussidiario.net
Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, chi erano i genitori di Claudio trovati morti ad Anguillara Sabazia. L'ultimo messaggio: «Scusate per quello che ha fatto nostro figlio»Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono stati trovati nella loro villetta, impiccati nella giornata di sabato. Erano i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato con l'accusa di ... leggo.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.