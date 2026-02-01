Roma – Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di Padova, è stato vittima di un’aggressione durante gli scontri di ieri a Torino. Mentre interveniva alla manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, è stato colpito con un martello. Le immagini dell’episodio sono dure da dimenticare per lui.

Roma, 1 febbraio 2026 – Una cosa è certa: Alessandro Calista, 29 anni, agente del Reparto Mobile di Padova, ieri in servizio a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, quelle immagini non se le toglierà facilmente dalla mente. Sono le stesse immagini che hanno fatto il giro del web, creando indignazione e sgomento. Il poliziotto a terra, solo e senza casco, circondato e preso a calci e pugni da un gruppo antagonisti durante gli scontri vicino al Campus universitario Einaudi. Poi spunta anche un martello e si rischia il peggio. L’agente prova a proteggersi portandosi le mani alla testa, a salvarlo è l’intervento di alcuni colleghi, che fanno allontanare gli antagonisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a martellate durante gli scontri. Meloni a Torino

Roma, 1 febbraio 2026 – Alessandro Calista ha avuto un brutto risveglio ieri a Torino.

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato aggredito con martelli e calci.

Alessandro Calista, chi è il poliziotto accerchiato e preso a martellate durante il corteo Askatasuna: «Io vivo per miracolo». Feriti agenti padovaniPADOVA - Un poliziotto a terra e un commando di antagonisti incappucciati che si avventa su di lui, con calci, bastonate, martellate. È un giovane agente del Reparto mobile di Padova ... ilgazzettino.it

Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a martellate durante gli scontri a TorinoOriginario di Pescara, 29 anni, ha un figlio piccolo. L’agente del reparto Mobile di Padova era in servizio al corteo per Askatasuna. Accerchiato dai black bloc e salvato dall’intervento dei colleghi ... quotidiano.net

La caduta, il pestaggio, le martellate mentre era a terra: le prime parole, dall'ospedale, dell'agente Alessandro Calista, 29 anni - facebook.com facebook

Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: la caduta, i calci alla testa, le tre martellate. «Ho solo fatto il mio dovere» x.com