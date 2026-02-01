Chi è il nuovo fidanzato di Marco Carta Luca e cosa fa nella vita | Ho sofferto molto prima di lui

Dopo la fine della sua relazione con Sirio Campedelli, Marco Carta ha trovato un nuovo amore. Si chiama Luca e, secondo quanto racconta lo stesso cantante, ha sofferto molto prima di incontrarlo. Ora, Luca è diventato il centro della sua vita e sembra aver portato serenità nel suo cuore.

Dopo la fine della storia con Sirio Campedelli, Marco Carta è riuscito a ritrovare l’amore in una nuova persona, che oggi occupa uno posto centrale nella sua vita. Dopo un matrimonio mancato, oggi Marco Carta ha ritrovato la felicità accanto a Luca, il suo compagno da tre anni: “L’amore va bene, molto bene. Dovevo sposarmi, ma purtroppo è finita. Dopo un po’ di tempo è nata una nuova storia con Luca. Stiamo insieme da tre anni e sono felice, ho una nuova linfa. Mi ero lanciato sul fatto che volevo sposarmi, poi sono mancate delle cose. Luca poi è arrivato ed è un raggio di sole”. In una intervista, l’artista ha confessato: “Rispetto al passato sono cresciuto e maturato, adesso non scappo più. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

