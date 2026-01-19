Chi è il fidanzato di Geppi Cucciari Marco Micheletti e cosa fa nella vita
Marco Micheletti è il compagno di Geppi Cucciari. Professionista nel settore dell'informazione, si occupa di comunicazione e giornalismo. La loro relazione rappresenta un nuovo capitolo per la conduttrice, che dopo il divorzio ha ritrovato serenità e stabilità nella vita privata.
Geppi Cucciari non nasconde che, dopo il divorzio, non è stato facile tornare a fidarsi di nuovo, ma ora a quanto pare ha ritrovato la pace che cercava da tempo. E aggiunge: “Dopo tanti anni di solitudine e di qualche virgola sbagliata, adesso ho ritrovato la tranquillità di chi non ha paura di cosa accade il giorno dopo”. Geppi Cucciari si è sposata nel 2012 con il giornalista Luca Bonaccorsi, relazione giunta però al termine nel 2016 con una separazione burrascosa costellata da accuse, polemiche e parole al veleno. La comica ha infatti accusato il marito di poca indipendenza e di contro la risposta non è stata particolarmente gentile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
