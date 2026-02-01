La Juventus ha appena portato in Italia Adin Licina, il giovane talento tedesco che il Bayern Monaco aveva nelle sue mani. La società bianconera ha deciso di puntare su di lui per la squadra Next Gen, sperando di farlo crescere e integrarlo nel calcio italiano. Licina, che si presenta come un ragazzo ambizioso e con buone qualità tecniche, ora dovrà dimostrare di poter fare il salto di qualità anche in Italia.

di Marco Baridon Chi è Adin Licina Juve, alla scoperta del talento tedesco arrivato per la Next Gen: caratteristiche e prospettive nel commento di Baridon. Il futuro della Juventus ha un nuovo volto e un nome che promette di far sognare i tifosi: Adin Licina. Il blitz di mercato condotto dalla dirigenza bianconera ha portato a Torino uno dei gioielli più luminosi del calcio giovanile europeo, strappandolo alla concorrenza del Bayern Monaco con un’operazione a titolo definitivo. Il classe 2007, atterrato nelle scorse ore a Caselle, porta con sé l’etichetta impegnativa ma affascinante di “nuovo Yildiz”, un paragone che accende la fantasia e suggerisce un percorso virtuoso simile a quello del numero 10 turco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chi è Adin Licina, il nuovo Yildiz che la Juventus ha strappato al Bayern Monaco – VIDEO di Marco Baridon

Approfondimenti su Adin Licina

Adin Licina passa dalla squadra tedesca a quella italiana.

La Juventus ha annunciato l’ingaggio di Adin Licina, un giovane talento che potrebbe diventare una delle prossime stelle del calcio europeo.

Ultime notizie su Adin Licina

