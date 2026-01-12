Alberto Trentini libero | i 423 giorni in cella in Venezuela tra pressioni diplomatiche e frizioni

Alberto Trentini è stato detenuto in Venezuela per 423 giorni nel carcere di Rodeo I, noto come uno dei principali luoghi di detenzione per prigionieri politici e stranieri. La sua vicenda ha coinvolto intense pressioni diplomatiche e tensioni tra le autorità italiane e venezuelane. Questo episodio evidenzia le difficoltà e le complessità delle relazioni internazionali in casi di detenzione arbitraria e diritti umani.

Quattrocentoventitrè giorni di attesa, quattrocentoventitrè giorni dietro le sbarre del Rodeo I, uno dei carceri più simbolici del regime di Maduro, dove finivano i prigionieri politici o gli stranieri considerati sospetti dal sistema chavista. Un carcere di massima sicurezza alle porte di Caracas. Dopo oltre un anno passato nel silenzio della cella Alberto Trentini, cooperante veneziano oggi 46enne arrestato a Guasdualito il 15 novembre 2024, è tornato libero. Era finito in manette quando si trovava nel Paese da meno di un mese per conto della Ong 'Humanity&Inclusion', impegnata nell'assistenza alle persone con disabilità.

Alberto Trentini libero, il sollievo della famiglia: «Notizia attesa per 423 giorni». Brugnaro e Stefani: giornata di gioia, lo aspettiamo a casa - Alberto Trentini, 46enne cooperante umanitario originario del Lido di Venezia, era detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024 senza accuse ufficiali a suo carico. ilgazzettino.it

Alberto Trentini è stato liberato, la famiglia del cooperante: «Notizia attesa 423 giorni, grazie a tutti». Con lui anche Mario Burlò. Meloni: «Gioia e soddisfazione» - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d'Italia a Caracas. leggo.it

Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas. Lo ho comunicato al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha sempre seguito la vicenda in prima persona. Ho parlato con i nostri due connazionali che sono - facebook.com facebook

Ep. 1121 – Alberto Trentini è libero e le altre storie di oggi x.com

