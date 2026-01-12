Alberto Trentini libero la prigionia durata 423 giorni la cella al Rodeo 1 e l' amore per i genitori | fine dell' incubo

Alberto Trentini ha trascorso 423 giorni in detenzione presso la cella di El Rodeo 1, dal 15 novembre 2024. La sua detenzione, iniziata senza motivo apparente, si è conclusa di recente, portando con sé il ritorno alla libertà e il desiderio di ricostruire la propria vita. L’esperienza ha rafforzato il legame con i suoi genitori, che lo hanno sempre sostenuto. Questa vicenda evidenzia l’importanza della giustizia e della solidarietà.

La vita di Alberto Trentini è rimasta sospesa dal 15 novembre 2024 in una cella di El Rodeo 1. È finito lì senza un motivo, bloccato a un posto di blocco mentre svolgeva il suo lavoro. Alberto Trentini, 46enne cooperante umanitario originario del Lido di Venezia, era detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024 senza accuse ufficiali a suo carico.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas. Lo ho comunicato al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha sempre seguito la vicenda in prima persona. Ho parlato con i nostri due connazionali che sono - facebook.com facebook

