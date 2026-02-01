Alcaraz ha vinto gli Australian Open e si prende il primo Slam dell’anno. Ora tutti si chiedono se riuscirà a conquistare anche gli altri tre titoli del Grande Slam nel 2026. Per il momento, il suo nome è l’unico che circola come grande favorito per completare il grande sogno. Sinner, invece, deve ancora dimostrare di poter competere ai livelli più alti in questo tipo di tornei.

Il dubbio di tutti a inizio anno era: Alcaraz o Sinner? Adesso, dopo la conquista del primo Slam dell'anno, gli Australian Open, abbiamo la certezza che l'unico giocatore che nel 2026 può puntare al Grande Slam è Carlos Alcaraz. Alcaraz Australian Open. AnadoluGetty Images Che cos'è il Grande Slam e chi lo ha vinto nella storia. Conquista il Grande Slam un giocatore che vince nella stessa stagione tutti e quattro i titoli dello Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open. Parliamo di un'impresa straordinaria, perché in quasi un secolo di storia è capitato soltanto cinque volte che un tennista ci riuscisse. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Che cos'e? il Grande Slam che solo Alcaraz può conquistare quest'anno

Carlos Alcaraz si presenta più affamato che mai.

Il Million Dollar One Point Slam, disputato a Melbourne, è un torneo singolare nel mondo del tennis, in cui ogni match si decide con un singolo punto.

Ora si può cominciare a parlare di storia. Carlos Alcaraz, a 22 anni e 272 giorni, è il più giovane giocatore di sempre ad aver completato il Career Grand Slam: vincere tutti e quattro i tornei major nel corso della carriera. A Melbourne, il grande rimpianto italian - facebook.com facebook

CARLOS ALCARAZ FA LA STORIA Battuto 3-1 Djokovic Diventa il più giovane giocatore di sempre a vincere tutti i titoli del Grande Slam #Alcaraz #AustralianOpen #DAZN x.com