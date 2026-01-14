Il Million Dollar One Point Slam, disputato a Melbourne, è un torneo singolare nel mondo del tennis, in cui ogni match si decide con un singolo punto. In questa competizione, anche giocatori di livello elevato come Sinner possono essere sconfitti da dilettanti, che poi spesso emergono come vincitori. Un evento che mette in discussione le consuete dinamiche del tennis, offrendo uno sguardo diverso sulla competizione e sulla capacità di sorprendere.

A Melbourne è andato in scena uno degli eventi tennistici più insoliti della storia recente: il Million Dollar One Point Slam, un torneo ad eliminazione diretta dove ogni partita si decide su un singolo punto. Jannik Sinner, numero uno del mondo e campione in carica degli Australian Open per due edizioni consecutive, è stato eliminato al primo turno dal dilettante australiano Jordan Smith in quello che rappresenta il format più estremo mai concepito nel tennis professionistico. Ad aggiudicarsi il torneo è stato proprio Jordan Smith che, dopo aver eliminato proprio il nostro Sinner, ha sconfitto in finale la taiwanese Joanna Garland e si è portato a casa un milione di dollari australiani, pari a 570mila euro più una valangata di titoli e la fama non prevista. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cos’è il Million Dollar One Point Slam, dove anche Sinner può essere battuto da un dilettante (che poi vince tutto)

Leggi anche: Sinner battuto da un dilettante al Million Dollar One Point Slam

Leggi anche: Million Dollar One Point Slam 2026, vince dilettante: anche Sinner e Alcaraz tra ‘vittime’

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Million Dollar One Point Slam diretta tennis: in campo anche Sinner e Alcaraz. Segui LIVE - Alla Rod Laver Arena di Melbourne, prima edizione del torneo esibizione che precede gli Australian Open 2026. msn.com