Cos’è il Million Dollar One Point Slam dove anche Sinner può essere battuto da un dilettante che poi vince tutto
Il Million Dollar One Point Slam, disputato a Melbourne, è un torneo singolare nel mondo del tennis, in cui ogni match si decide con un singolo punto. In questa competizione, anche giocatori di livello elevato come Sinner possono essere sconfitti da dilettanti, che poi spesso emergono come vincitori. Un evento che mette in discussione le consuete dinamiche del tennis, offrendo uno sguardo diverso sulla competizione e sulla capacità di sorprendere.
A Melbourne è andato in scena uno degli eventi tennistici più insoliti della storia recente: il Million Dollar One Point Slam, un torneo ad eliminazione diretta dove ogni partita si decide su un singolo punto. Jannik Sinner, numero uno del mondo e campione in carica degli Australian Open per due edizioni consecutive, è stato eliminato al primo turno dal dilettante australiano Jordan Smith in quello che rappresenta il format più estremo mai concepito nel tennis professionistico. Ad aggiudicarsi il torneo è stato proprio Jordan Smith che, dopo aver eliminato proprio il nostro Sinner, ha sconfitto in finale la taiwanese Joanna Garland e si è portato a casa un milione di dollari australiani, pari a 570mila euro più una valangata di titoli e la fama non prevista. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: Sinner battuto da un dilettante al Million Dollar One Point Slam
Leggi anche: Million Dollar One Point Slam 2026, vince dilettante: anche Sinner e Alcaraz tra ‘vittime’
Million Dollar One Point Slam diretta tennis: in campo anche Sinner e Alcaraz. Segui LIVE - Alla Rod Laver Arena di Melbourne, prima edizione del torneo esibizione che precede gli Australian Open 2026. msn.com
Million Dollar 1 Point Slam, il tabellone: Alcaraz e Sinner, possibile sfida in finale - Svelato il tabellone del Million Dollar 1 point Slam, il torneo esibizione che vede protagonisti 48 tennisti, di cui la metà professionisti e l'altra metà amatoriali. sport.sky.it
«Million Dollar One Point Slam»: cos'è, come funziona e cosa c'entra la morra cinese - Anche Sinner con Alcaraz e Kyrgios al «Million Dollar One Point Slam» di Melbourne, prima degli Australian Open: un solo punto a partita, chi perde è fuori. corriere.it
‘Million Dollar One Point Slam’, Sinner sbaglia il servizio e viene eliminato da un dilettante! È Jordan Smith, che poi vince la finale contro Joanna Garland, n.117 Wta ! Sinner, Alcaraz, Swiatek, Anisimova, Zverev. Erano solo alcuni degli iscritti all’evento…e facebook
Tennis: Million Dollar 1 Point Slam, vince il dilettante Jordan Smith. Aveva eliminato Sinner. In finale superata Garland n.70 Wta. #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.