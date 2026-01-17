Assemblea dei soci Cermec Porzano resta ancora alla guida La decisione slitta a mercoledì

L'assemblea dei soci di Cermec è stata temporaneamente sospesa, con il rinnovo della decisione su Lorenzo Porzano previsto per mercoledì o giovedì della prossima settimana. La riunione di ieri mattina si è interrotta per motivi di tempo, lasciando ancora in sospeso il futuro dell’amministratore unico. La situazione rimane da definire, e gli esiti saranno comunicati nelle prossime assemblee.

Ancora una fumata grigia sul futuro dell’amministratore unico di Cermec Lorenzo Porzano. L’assemblea di ieri mattina è stata sospesa per motivi legati al tempo e tutto è rimandato a mercoledì o giovedì della prossima settimana. Con quella di ieri è la seconda volta che salta l’assemblea per decidere le sorti dell’amministratore unico Lorenzo Porzano. L’assemblea dei soci dell’azienda provinciale dei rifiuti dovrà decidere le sorti del manager, che la Cgil in più occasioni ha definito "inadeguato". Ma è stata anche una sospensione propedeutica all’incontro con la holding Retiambiente in programma probabilmente questo lunedì o martedì. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assemblea dei soci Cermec . Porzano resta ancora alla guida. La decisione slitta a mercoledì Leggi anche: Cermec, Porzano resta. Rinviata l’assemblea. Scintille tra sindacati Leggi anche: Milan, slitta a domani l'assemblea dei soci Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Assemblea dei soci Cermec . Porzano resta ancora alla guida. La decisione slitta a mercoledì. Assemblea dei soci Cermec . Porzano resta ancora alla guida. La decisione slitta a mercoledì - La riunione era finalizzata alla scelta di mantenerlo come amministratore unico dell’ente. lanazione.it

Cermec, assemblea rinviata: dubbi sulla validità delle delibere - CARRARA – Retiambiente Spa ha deciso di rinviare l’assemblea dei soci di Cermec prevista per il 29 dicembre, dopo una verifica tecnica che ha evidenziato incertezze sulla piena validità delle de ... msn.com

SICINDUSTRIA MESSINA | E' stato eletto questa mattina durante l'assemblea dei soci. Subentra a Pietro Franza che ha guidato l'associazione negli ultimi quattro anni. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.