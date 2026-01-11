Ascolti tv del 10 gennaio The Voice Kids sfida C’è Posta per te

Gli ascolti tv del 10 gennaio hanno visto confrontarsi due grandi appuntamenti del sabato sera: C’è Posta per te, il popolare programma di Maria De Filippi su Canale5, e The Voice Kids, il talent di Antonella Clerici su Rai1. La sfida tra i due show mette in evidenza le preferenze degli spettatori italiani e il continuo interesse per produzioni di successo rivolte a diverse fasce di pubblico. Entrambi gli appuntamenti rappresentano momenti di punta nel panorama televisivo del fine settimana.

La sfida degli ascolti tv del sabato sera r icomincia a essere agguerritissima. Sabato 10 gennaio infatti sono partite le nuove edizioni di due dei programmi più amati dei palinsesti televisivi: da un lato l'inossidabile C'è Posta per te, uno dei programmi di punta di Maria De Filippi, appuntamento irrinunciabile per l'affezionato pubblico di Canale5; dall'altro The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici che porta sul parco giovanissimi talenti pronti a emozionare con le loro storie gli spettatori di Rai1. Una gara all'ultimo punto di share tra due trasmissioni che hanno fatto delle emozioni il loro punto di forza.

