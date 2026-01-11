Dopo otto anni di silenzio, madre e figlio si incontrano nuovamente nel programma

Un allontanamento che dura anni e una busta che pesa come una sentenza. Quando la busta di C’è posta per te si apre, la romana Luisa è già in lacrime. Davanti a lei c’è Massimiliano, il figlio, residente a Labico, con cui non parla da otto anni. È lui a lasciarle la parola, e la donna non trattiene il dolore: vuole sapere cosa abbia fatto di così grave da essere stata cancellata dalla vita del figlio. “Capisco che uno si mette con un’altra persona, ma non si dimentica la famiglia”, dice, prima di rivolgersi direttamente alla compagna di Massimiliano, Daniela, chiedendole perché non le abbia mai risposto al telefono. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Devi andà a morì ammazzato’: 8 anni di silenzio tra madre e figlio, dalle lacrime ai sorrisi a C’è posta per te

