‘Devi andà a morì ammazzato’ | 8 anni di silenzio tra madre e figlio dalle lacrime ai sorrisi a C’è posta per te

Da notizieaudaci.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo otto anni di silenzio, madre e figlio si incontrano nuovamente nel programma

Un allontanamento che dura anni e una busta che pesa come una sentenza. Quando la busta di C’è posta per te si apre, la romana Luisa è già in lacrime. Davanti a lei c’è Massimiliano, il figlio, residente a Labico, con cui non parla da otto anni. È lui a lasciarle la parola, e la donna non trattiene il dolore: vuole sapere cosa abbia fatto di così grave da essere stata cancellata dalla vita del figlio. “Capisco che uno si mette con un’altra persona, ma non si dimentica la famiglia”, dice, prima di rivolgersi direttamente alla compagna di Massimiliano, Daniela, chiedendole perché non le abbia mai risposto al telefono. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

8216devi and224 a mor236 ammazzato8217 8 anni di silenzio tra madre e figlio dalle lacrime ai sorrisi a c8217232 posta per te

© Notizieaudaci.it - ‘Devi andà a morì ammazzato’: 8 anni di silenzio tra madre e figlio, dalle lacrime ai sorrisi a C’è posta per te

Leggi anche: Picchia il figlio di 10 anni e minaccia il marito: «Lo distruggo, e tu devi morire con tua madre». Donna condannata a 4 anni

Leggi anche: Nozze bis, 50 anni dopo: “Rinnovate le promesse?”. Il sì corale di 154 coppie tra sorrisi e lacrime

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.