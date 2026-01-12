Andrea Sempio è stato pagato per l’intervista a Verissimo | la difesa smentisce Fabrizio Corona
Recentemente, Fabrizio Corona ha accusato Mediaset di aver pagato Andrea Sempio per partecipare a Verissimo. La difesa dell'interessato ha negato queste affermazioni, sottolineando la correttezza della sua presenza nel programma. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo, portando alla luce questioni legate a pratiche e modalità di partecipazione in trasmissioni televisive.
Fabrizio Corona attacca duramente Mediaset, accusando l'azienda di aver pagato Andrea Sempio per l'ospitata a Verissimo. Fanpage.it ha contattato i legali dell'uomo, che smentiscono categoricamente l'esistenza di un cachet. 🔗 Leggi su Fanpage.it
