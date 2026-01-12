Andrea Sempio è stato pagato per l’intervista a Verissimo | la difesa smentisce Fabrizio Corona

Recentemente, Fabrizio Corona ha accusato Mediaset di aver pagato Andrea Sempio per partecipare a Verissimo. La difesa dell'interessato ha negato queste affermazioni, sottolineando la correttezza della sua presenza nel programma. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo, portando alla luce questioni legate a pratiche e modalità di partecipazione in trasmissioni televisive.

Andrea Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato” - Questa storia segue due strade: quella giuridica, abbastanza lineare e tranquilla, il più è tutta la parte mediatica, ormai si sono create le tifoserie e quindi c ... dire.it

#AndreaSempio intervistato a #Verissimo su Canale 5 Andrea Salvati x.com

Andrea Sempio, indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi si aspetta un rinvio a giudizio. "Rinvio a giudizio - ha spiegato intervistato alla trasmissione Verissimo su Canale 5 - nel senso che ci aspettiamo di arrivare ad una udienza preliminare. Ved - facebook.com facebook

