Andrea Sempio è stato pagato per l’intervista a Verissimo | la difesa smentisce Fabrizio Corona

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, Fabrizio Corona ha accusato Mediaset di aver pagato Andrea Sempio per partecipare a Verissimo. La difesa dell'interessato ha negato queste affermazioni, sottolineando la correttezza della sua presenza nel programma. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo, portando alla luce questioni legate a pratiche e modalità di partecipazione in trasmissioni televisive.

Fabrizio Corona attacca duramente Mediaset, accusando l'azienda di aver pagato Andrea Sempio per l'ospitata a Verissimo. Fanpage.it ha contattato i legali dell'uomo, che smentiscono categoricamente l'esistenza di un cachet. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Fabrizio Corona contro Verissimo: “Sempio pagato per l’intervista, ma ignorano Signorini indagato”

Leggi anche: “Niente soldi, sono stato pagato con l’esposizione mediatica in televisione e sui giornali”: l’ex avvocato smentisce la versione del padre di Andrea Sempio a “Ore 14 Sera”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Garlasco le nuove foto di Andrea Sempio e il mistero | chi è Gabriele ?.

Andrea Sempio in tv: “Io colpevole desiderato, la mia vita stravolta” - Questa &#232; la terza volta che ci siamo dentro ed è la più difficile. livesicilia.it

andrea sempio 232 statoAndrea Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato” | Video Mediaset - Andrea Sempio a Verissimo ha risposto alle domande di Silvia Toffanin dicendo: "Sono un colpevole desiderato". superguidatv.it

andrea sempio 232 statoAndrea Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato” - Questa storia segue due strade: quella giuridica, abbastanza lineare e tranquilla, il più &#232; tutta la parte mediatica, ormai si sono create le tifoserie e quindi c ... dire.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.