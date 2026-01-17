Boom di accessi al Centro trasfusionale Aoup durante le festività | registrate 147 donazioni

Durante le festività natalizie, il Centro trasfusionale dell’Aoup ha registrato un aumento di donazioni, con 147 contribuzioni da parte di donatori volontari. Questa partecipazione risulta fondamentale per garantire le scorte di sangue necessarie a interventi chirurgici e trapianti. La presenza di testimonial ha contribuito a sensibilizzare e coinvolgere la comunità, rafforzando l’importanza della donazione di sangue come gesto di solidarietà e supporto alle esigenze dell’ospedale.

Sono stati tanti, ben 147, i donatori che non hanno dimenticato di dare il loro contributo al Centro trasfusionale dell'Aoup durante le festività natalizie, grazie anche alla presenza dei testimonial, in modo da supportare le riserve che servono all'ospedale per effettuare trapianti, interventi chirurgici, terapie salvavita. Questi gli eventi di richiamo: il 14 dicembre apertura domenicale straordinaria con l'associazione culturale calabrese 'Esperia' insieme ai maghi prestigiatori; il 20 dicembre visita di Babbo Natale; il 21 dicembre apertura domenicale straordinaria con i componenti del Gioco del Ponte parte di Mezzogiorno; il 23 dicembre di nuovo Babbo Natale e il Grinch della gentilezza; infine il 3 gennaio visita della Befana.

