Catania il match contro il Trapani si giocherà sabato 7 febbraio

Sabato 7 febbraio si giocherà il derby tra Catania e Trapani, dopo un cambio di programma. La partita, valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C, si svolgerà nel fine settimana. I tifosi sono in fermento, sperando in una vittoria casalinga che potrebbe avvicinare il Catania alla zona playoff.

Il match resta un appuntamento atteso da entrambe le piazze e destinato a incidere sul cammino delle due formazioni nel girone C Cambio di programma per il derby siciliano tra Catania e Trapani, valido per la 6ª giornata di ritorno del campionato di Serie C 20252026, girone C. La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto dell’ordinanza emessa dal Prefetto della Provincia di Catania il 28 gennaio 2026, ha disposto il rinvio della gara inizialmente prevista per venerdì 6 febbraio alle 20.30. La sfida non slitta di molto sul calendario: Catania-Trapani si giocherà infatti sabato 7 febbraio 2026, con fischio d’inizio alle ore 17.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Catania Trapani

La partita tra Virtus Bologna e Trapani, prevista per la quattordicesima giornata della Serie A di basket 20252026, è stata annullata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Catania Trapani

Argomenti discussi: 23° giornata di Serie C, big match tra Catania e Cosenza: Benevento in casa contro il Siracusa; Atletico Catania raggiunto al 90': al Francesco Russo finisce 1-1 contro il Palazzolo; Nuoto Catania fa suo il derby con Muri Antichi; Terza Categoria Catania, il Castel di Iudica torna alla vittoria.

Catania, il match contro il Trapani si giocherà sabato 7 febbraioIl match resta un appuntamento atteso da entrambe le piazze e destinato a incidere sul cammino delle due formazioni nel girone C ... cataniatoday.it

Toscano esalta il suo Catania: Prestazione quasi perfetta contro una squadra da verticeDopo il successo nel big match contro il Cosenza, il tecnico del Catania Domenico Toscano ha analizzato la prova dei suoi in conferenza stampa, mostrando. tuttomercatoweb.com

La data del recupero del match tra Catania e Trapani. - facebook.com facebook

Sorrento Catania Inizia il match #CataniaFC x.com