Saltata la trasferta in Australia si giocherà a San Siro | la data dipende dall’Inter Rossoneri contro il Como il 18 o il 25 febbraio

Tanto tuonò che infine non piovve. La rumorosa retromarcia su Milan-Como a Perth, in Australia, con San Siro non disponibile causa cerimonia d’inaugurazione dei Giochi invernali di Milano e Cortina, cambia i piani delle due squadre. E, soprattutto, il calendario. L’affaire arbitri asiatici, imposti dalla federzione locale, tra gli elementi che hanno portato alla fumata nera e alla nota congiunta Western Australia-Lega Serie A: "Entrambe le parti hanno preso questa decisione a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell’ultimo minuto al di fuori del loro controllo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

