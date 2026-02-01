Questa mattina a Cassino, un giovane di 18 anni è caduto dal terrazzo del suo palazzo e ha perso la vita. La notizia ha scosso la città, ancora sotto shock per l’accaduto. I soccorritori hanno cercato di salvarla, ma per la ragazza non c’era più niente da fare. La polizia sta indagando sulle cause della tragedia, che resta ancora da chiarire.

Nella mattinata di oggi, 1° febbraio, a Cassino, nel sud della provincia di Frosinone, è stato scoperto il corpo senza vita di una ragazza di 18 anni. Il rinvenimento è avvenuto intorno alle 7.30 in via San Marco 32C, all'interno del cortile condominiale delle case popolari. La prima ricostruzione del volo nel vuoto. In base a una prima ricostruzione, la ragazza durante la notte sarebbe uscita dall'abitazione al terzo piano, dove viveva con la madre, e avrebbe raggiunto il terrazzo condominiale al quinto piano. Da lì, sempre secondo quanto emerso, sarebbe caduta nel vuoto.

© Dayitalianews.com - Cassino, tragedia stamattina: 18enne cade dal terrazzo del palazzo dove abita

