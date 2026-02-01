Casina piange Quinzio Bertoni

Casina piange Quinzio Bertoni, il 77enne morto venerdì pomeriggio a casa sua a causa di un malore. La notizia ha sconvolto amici e vicini, che ricordano l’uomo come una presenza discreta e molto stimata nel paese. La salma è stata trovata in casa e le forze dell’ordine stanno ancora accertando le cause del decesso. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Ha suscitato vasto cordoglio a Casina la notizia della morte del 77enne Quinzio Bertoni, deceduto venerdì pomeriggio nella sua abitazione a causa di un malore. Il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica e l’elisoccorso, ma per il 77enne non c’è stato nulla da fare. Quinzio era molto noto: aveva infatti operato a lungo nel settore della ristorazione collaborando assiduamente con il fratello Gianni (storico pizzaiolo) nella gestione d’alcuni locali dove Quinzio era impegnato come barista, nell’accoglienza dei clienti e nel ricevere le prenotazioni telefoniche. Aveva lavorato nelle pizzerie-ristoranti del fratello iniziando nel 1977 alla Palazzina di Casina, poi a Rio Torbido, al Cavallino Rosso a Carpineti e infine, fino al 2007, al Carrobbio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casina piange Quinzio Bertoni Approfondimenti su Casina Bertoni "Capitolo 2 - Cercando (ancora) la felicità", lo spettacolo al Teatro Bertoni Il 24 e 25 gennaio, il Teatro Bertoni di Battipaglia ospita Settore femminile. Domenica al Bertoni le ragazze sfidano lo Zenith Prato Domenica al Bertoni si prepara un weekend di grande calcio femminile. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Casina Bertoni Argomenti discussi: Casina piange Quinzio Bertoni. Ci ha lasciato Quinzio BertoniIl giorno 30 Gennaio è mancato all'affetto dei suoi cari, QUINZIO BERTONI di anni 77 Ne danno il triste annuncio i fratelli ANGELO e GIANNI, le cognate, ... redacon.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.