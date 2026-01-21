Capitolo 2 - Cercando ancora la felicità lo spettacolo al Teatro Bertoni

Il 24 e 25 gennaio, il Teatro Bertoni di Battipaglia ospita

A Battipaglia appuntamento con la prosa al Teatro Bertoni, dove il 24 e 25 gennaio va in scena lo spettacolo "Capitolo 2 - Cercando (ancora) la felicità". L'evento è presentato da Scenaperta Teatro e propone una commedia romantica basata sull'opera del drammaturgo statunitense Neil Simon.Lo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

“Portami a Teatro”: al Bertoni di Battipaglia la terza edizione della rassegnaDal 18 gennaio al 12 aprile, il Teatro Bertoni di Battipaglia ospita la terza edizione di “Portami a Teatro”.

