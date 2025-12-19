Domenica al Bertoni si prepara un weekend di grande calcio femminile. Le ragazze sfideranno lo Zenith Prato in una sfida fondamentale, mentre la formazione del Siena Fc scenderà in campo in contemporanea per la 14ª giornata di campionato. Un appuntamento importante che segna la penultima giornata del girone di andata, con l’ultima prevista per martedì 6 gennaio, promettendo emozioni e sfide avvincenti.

© Sport.quotidiano.net - Settore femminile. Domenica al Bertoni le ragazze sfidano lo Zenith Prato

Domenica, in contemporanea alla squadra di Bellazzini, scenderà in campo anche la formazione femminile del Siena Fc, per la 14ma giornata di campionato, la penultima del girone di andata (l’ultima sarà disputata martedì 6 gennaio). Le ragazze di coach Proserpio Marchetti, ospiteranno, al Bertoni dell’Acquacalda, lo Zenith Prato, con l’obiettivo di riconquistare il prima possibile la vetta della classifica. La società bianconera comunica che il prezzo del biglietto, per assistere all’incontro, sarà di 5 euro (ingresso omaggio per gli under 10 e per i possessori dell’abbonamento per la stagione 20252026). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Settore femminile. Il Siena Fc sfida al Bertoni la Folgor Marlia. Turno di riposo per le ragazze di Magrini

Leggi anche: Dal vivaio alla prima squadra, cresce il settore femminile del Vecchiazzano: 60 ragazze in campo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Settore femminile. Siena, c’è Firenze. Braschi: "Umore adesso migliore» - Le due squadre femminili bianconere scenderanno in campo domenica pomeriggio, per la settima giornata del campionato di Promozione. lanazione.it

Settore femminile. Per le due senesi sarà un week end molto impegnativo - Scenderanno in campo domenica, per l’ottava giornata del campionato di Promozione, le due squadre senesi del Siena femminile. lanazione.it

Prosegue la crescita del settore femminile delle giovanili nerazzurre. A conferma dell’ottimo lavoro svolto e dei risultati in continuo crescendo sono arrivate nei giorni scorsi ben dieci convocazioni nelle rappresentative delle categorie Juniores (nella foto la squ - facebook.com facebook