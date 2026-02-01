Casa Pia-Porto lunedì 02 febbraio 2026 ore 21 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Un’altra vittoria per la capolista?

Questa sera alle 21:45, Casa Pia e Porto si sfidano in una partita che promette emozioni. Il Porto, capolista in campionato, arriva forte di una vittoria importante in Europa League, dove ha battuto i Rangers e si è assicurato il passaggio agli ottavi. La squadra di Farioli sembra in grande forma, ma il Casa Pia vuole dimostrare di poter mettere i bastoni tra le ruote alla big di turno. I pronostici sono aperti, e i tifosi aspettano di vedere se il Porto continuerà il suo cammino vincente.

La stagione del Porto continua ad essere caratterizzata da vittorie ed obiettivi raggiunti: giovedì notte la squadra di Farioli ha battuto i Rangers e si è garantita l'accesso diretto agli ottavi di Europa League. Villas Boas non lo ammetterà mai ma forse il sogno che coltiva è quello di ripetere il triplete del 2011, quando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

